Glückliches Ende für Bienenschwarm auf Reisen in Wiesing

Wiesing – Ein 10.000 bis 12.000 Exemplare starker Bienenschwarm sorgte Dienstag für den Anruf eines Spaziergängers in der Landeswarnzentrale. Denn die Tiere schwirrten in Bodennähe am Spazierweg an der Grenze zu Münster umher. Daraufhin wurde Rosi Fellner, Kufsteiner Bezirksobfrau vom Landesverband für Bienenzucht in Tirol, kontaktiert. „Als ich dort ankam, saßen die Bienen schon ganz entkräftet am Boden“, erzählt sie. Durch das Bespritzen mit Honigwasser erholten sie sich, bis zum Abend war der ganze Schwarm von sich aus in den mit einer Honigwabe ausgestatteten Fangkasten gekrabbelt.