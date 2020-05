US-Wahlkampfspenden beeinflussen Aktienkurse

Innsbruck – „Die US-Politik ist käuflich, käuflicher als bei uns in Österreich“, schildert Jürgen Huber, Leiter des Instituts für Banken und Finanzen an der Uni Innsbruck. In Wahlkämpfen sind Demokraten und Republikaner auf Spenden angewiesen. Da gibt es neben den Kleinspenden auch die sehr großen Schecks, die an die Parteien gehen. Huber und sein Team haben untersucht, welche Auswirkungen die Millionen-Spenden eines Konzerns haben. In einer Studie kommt er zum Ergebnis: Je mehr man gespendet hat und je mehr an den Sieger, umso besser ist das für die Rendite.