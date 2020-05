Innsbruck – Sicherheit. Damit will der österreichische Tourismus jetzt bei den Gästen punkten. Zumindest bei all denen, die im heurigen Sommer überhaupt ins Land kommen dürfen. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (VP) setzt deshalb auf flächendeckende Corona-Mitarbeitertestungen. Pro Woche sollen derart ab Juli an die 65.000 Testungen durchgeführt werden. Das wurde Ende vergangener Woche bekannt.