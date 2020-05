Ganzes Ibiza-Video von Ermittlern sichergestellt

Wenige Tage vor dem Beginn des Ibiza-U-Ausschusses am 4. Juni haben die Ermittler am Mittwoch Bewegung in die Sache gebracht. Den Behörden liegt mittlerweile das komplette Ibiza-Video vor, teilten sie mit. Auf Basis dessen wurden erstmals Fotos vom Lockvogel, einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte, veröffentlicht. Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache freut sich über den Ermittlungserfolg.