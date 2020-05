Nationalrat: Budgetdebatte biegt in die Zielgerade

Am Abend kündigten die Freiheitlichen zudem einen Misstrauensantrag gegen Finanzminister Blümel an. „Es ist skandalös, wie sich der Finanzminister aufführt. Etwas, das nur noch für den Altpapier-Container geeignet ist, dem Parlament als Budget zur Abstimmung vorzulegen, das hat es in dieser Form noch nie gegeben. Das lassen wir uns nicht gefallen“, sagte Klubobmann Herbert Kickl im Interview mit „oe24.TV“.

Am Donnerstag stehen ab 9.00 Uhr noch die Kapitel Frauen, Arbeit, Familie/Jugend, Soziales, Gesundheit und Finanzen an. Am Abend folgt die Schlussabstimmung über das Bundesfinanzgesetz 2020 und die in der dreitägigen Debatte eingebrachten Anträge.