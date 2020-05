Austria schlug Hartberg in Test 1:0, 0:0 bei LASK-St. Pölten

Mit einem torlosen Remis gegen Schlusslicht St. Pölten hat Tabellenführer LASK am Mittwoch den einzigen Test für den Neustart der Fußball-Bundesliga abgeschlossen. Ein Erfolgserlebnis holte sich die Wiener Austria, die sich in der Generali Arena gegen den TSV Hartberg dank eines Freistoßtreffers von Dominik Fitz kurz vor der Pause (45.+1) mit 1:0 durchsetzte.

Die Veilchen, die ab 2. Juni in der Qualifikationsgruppe um einen Europa-League-Platz kämpfen, verzeichneten im Duell mit Meistergruppenteilnehmer Hartberg (ab 3. Juni) schon vor der Führung Chancen, auch die Gäste hätten aber durchaus in Front gehen können. Nach dem Seitenwechsel war es für die Austria Bright Edomwonyi, der zwei gute Möglichkeiten vorfand, aufseiten der Steirer scheiterte Rajko Rep im Finish beim Freistoß an der Latte.