Edtstadler und Schallenberg reisen auf den Westbalkan

In Tirana ist ein Gespräch mit Außenminister Gent Cakaj geplant, in Belgrad stehen Termine mit Außenminister Ivica Dačić und EU-Ministerin Jadranka Joksimović auf dem Programm. In Prishtina (Priština) wird mit Außenminister Glauk Konjufca und EU-Minister Blerim Reka konferiert werden. Edtstadler und Schallenberg wollen ihren Gesprächspartner dabei versichern, „dass sie weiter voll auf die österreichische Unterstützung auf ihrem Weg in die EU zählen können.“