US-Touristenpaar drei Monate in Pompeji festgesessen

Ein US-Touristenpaar, das Anfang März Süditalien bereiste, ist vom Lockdown am 9. März überrascht worden und fast drei Monate lang in Pompeji festgesessen. Marvin Hewson und seine Frau Colleen aus Detroit zählten zu den ersten Touristen, die die Ausgrabungen im archäologischen Gelände nach dessen Wiedereröffnung am Dienstag besichtigen konnten, berichtete die Tageszeitung „La Repubblica“.

Am 7. März traf das Paar in Pompeji bei Neapel ein, um die Ausgrabungen zu besichtigen. Diese wurden jedoch wegen der Coronavirus-Epidemie geschlossen. Zwei Tage später wurde der Lockdown in Italien erklärt. „Wir haben uns mit dem US-Konsulat in Verbindung gesetzt, doch da es keine Flüge mehr in die USA gab, haben wir beschlossen, in Pompeji zu bleiben“, erzählt das Paar. Es zählt zu den wenigen ausländischen Touristen, die sich noch in Italien aufhalten.