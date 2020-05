„Corona-Saurier" geht um: T-Rex in Innsbruck gesichtet

Innsbruck – Stell dir vor, du sitzt in Innsbruck auf der Terrasse eines Restaurants in der Markthalle, plötzlich läuft ein Dinosaurier vorbei – ein T-Rex, um genau zu sein. So geschehen vor wenigen Tagen – in diesem Fall von einer TT-Redakteurin fotografisch festgehalten. Laut Recherchen ist diese Verkleidung in Corona-Zeiten ein internationales Phänomen.

In Washington, USA, bespaßte ein 8-Jähriger im Dinokostüm die Nachbarn. In Pisa, Italien, sorgte ein Saurier in der Schlange an der Supermarktkasse für Lacher.

Enttarnt wurde indes ein 20-Jähriger in Hameln, Deutschland. Er hatte Mitte April nächtens die Autofahrer verkleidet als Tyrannosaurus Rex erschreckt. Der Polizei erklärte der Mann, es sei wohl der Vollmond, der ihn zu diesem Tun bewegte. Inkognito blieb bis heute jener T-Rex, der in Neustadt an der Waldnaab, Bayern, die Menschen unterhielt. Auf Fragen antwortet er nur mit Kopfschütteln oder Nicken. So gab er Auskunft über sein Motiv: Es stecke keine verlorene Wette, Mutprobe oder Internet-Challenge dahinter. Auf die Frage „Einfach nur Gaudi?“ nickte der T-Rex heftig mit dem Kopf und lief davon.