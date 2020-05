Raab lässt Veranstaltung mit türkischem Botschafter prüfen

In einem dem „Volksblatt“ zugespielten Video soll Ceyhun auf einer Ramadan-Veranstaltung in Wien zu hören sein, wie er neben diversen Lobpreisungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und der Muslimbrüderschaft sagt: „Die (Christen, Anm.) gehen in egoistischer Manier, ziehen sich in ihre vier Wände zurück und verteilen keine Geschenke, wie wir das tun.“ Dem „Volksblatt“ gegenüber bestritt der Diplomat, die Aussagen so getätigt zu haben, obwohl sie laut der Zeitung von zwei Muttersprachlern übersetzt worden sind.