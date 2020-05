Gewalt in Afghanistan nach Waffenruhe wieder aufgeflammt

In Afghanistan flammt die Gewalt nach einer dreitägigen Waffenruhe am Ende des Fastenmonats Ramadans wieder auf: Bei Angriffen wurden mindestens 14 afghanische Sicherheitskräfte getötet, wie Provinzpolitiker am Donnerstag sagten. Zu den Angriffen bekannte sich zunächst niemand, in beiden betroffenen Provinzen sind aber die islamistischen Taliban aktiv.