Edtstadler unterstützt Albanien bei EU-Annäherung

Europaministerin Karoline Edtstadler und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) besuchen am Donnerstag den Westbalkan. „Wir wollen Albanien eine glaubwürdige Perspektive eröffnen, die Bevölkerung hat es verdient, ernst genommen zu werden“, unterstrich Edtstadler bei ihrem Stopp in Tirana die Unterstützung Österreichs für Albanien bei der Annäherung an die EU.

Mit der Entscheidung, Beitrittsgespräche mit Albanien führen zu wollen, habe die EU einen wichtigen Schritt gesetzt, so die Europaministerin nach einem Gespräch mit dem amtierenden Außenminister Albaniens, Gent Cakaj, am Flughafen der albanischen Hauptstadt. „Wir werden Albanien immer unterstützen, der Spirit ist gut, die Leute sind an Bord“, sagte Edtstadler. Nun gelte es, Fortschritte bei den von der EU geforderten Reformen in den Bereichen Justiz, Verfassungswesen oder bei Mediengesetzen zu erzielen. Dann könnte es im Frühjahr 2021 zu einer ersten Konferenz kommen.

Schallenberg verwies auf die aktuelle Coronakrise und freute sich über das „warme Willkommen ohne Umarmung.“ Die albanische Regierung mache bei der Bekämpfung der Pandemie „einen großartigen Job“. Österreich werde immer auf der Seite Albaniens stehen. Dass der erste Besuch seit Ausbruch der Coronakrise hierher und in andere Balkanstaaten führe, sei auch ein Zeichen „aktiver Solidarität“.

Cakaj dankte für die Unterstützung in der Coronakrise, erinnerte aber auch daran, dass Österreich („Es handelt sich auch um den Top-Investor in Albanien“) als eines der ersten Länder nach dem Erdbeben vom 26. November 2019 (51 Tote und über 900 Verletzte) Hilfe geleistet habe. Insgesamt wurde dafür eine Million Euro aus Wien zugesagt.

TT-ePaper gratis testen und 5 x 1.000 € Geburtstagsgeld gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Bezüglich der EU-Perspektiven Albaniens versprach Cakay, man wolle alle Verpflichtungen erfüllen und beispielsweise demnächst eine Wahlrechtsreform angehen. Der 29-jährige Gent Cakay ist gebürtiger Kosovare. Er gilt als „amtierender“ Außenminister, formell hat das Amt Albaniens Regierungschef Edi Rama inne.

Nach den ersten beiden Covid-19-Fällen in Albanien am 9. März war das öffentliche Leben aus Angst vor einem Zusammenbruch des Gesundheitswesens drastisch heruntergefahren worden. Mit teilweise fast diktatorisch anmutenden Maßnahmen, die an die steinzeitkommunistische Zeit des Landes unter Diktator Enver Hoxha (1944-1985) erinnerten, wie internationale Beobachter im Land konstatierten.

Die öffentlichen Verkehrsmittel wurden eingestellt, Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Schulen, Universitäten) geschlossen. Außer für die Wege zur Arbeit oder zum Einkaufen galt eine Ausgangssperre. Auch Fahrten mit dem eigenen Auto wurden verboten. Das Land wurde in Zonen eingeteilt, die nicht verlassen werden durften. Selbst die sonst bei der Bevölkerung sehr beliebten Straßencafes blieben lange Zeit zu.

Die Maßnahmen zeigten Erfolg. Mit 1.050 Infizierten und 33 Toten waren die Zahlen in dem rund 2,8 Millionen Einwohner zählenden Land überschaubar. Die wirtschaftliche Situation ist aber prekär, Experten rechnen mit einem Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um rund fünf Prozent. Seitens der EU erfolgte eine Unterstützung in Höhe von 230 Millionen. Zu leiden hatte insbesondere die arme Bevölkerung wie Roma und Sinti.

Die Regierung will nun zumindest den Tourismus - er macht immerhin 25 Prozent des BIP aus - ankurbeln. Am 1. Juni sollen die Landesgrenzen zum benachbarten Kosovo und Nordmazedonien - wo auch viele ethnische Albaner leben - sowie Montenegro öffnen, die dem Land als Urlauber einen Besuch abstatten möchten.

Ab dem 10. Juni sollen laut Premierminister Edi Rama die Strände für die Öffentlichkeit zugänglich werden. Obwohl der Ausnahmezustand noch bis 25. Juni gilt, werden schon ab kommender Woche Institutionen wie Kindergärten wieder öffnen.

Albanien ist ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Über die Austrian Development Agency (ADA) sollen insgesamt 1,25 Millionen Euro für die sechs Balkanländer (neben Albanien auch Serbien, Montenegro, Kosovo, Nordmazedonien und Bosnien-Herzegowina) an Hilfeleistungen für medizinisches Material zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zur Verfügung gestellt werden. Auch die EU hat für den Westbalkan Hilfen in Höhe von 3,3 Mrd. Euro zugesagt.