Innsbruck – Jetzt ist schon wieder was passiert in der Innsbrucker Stadtkoalition. Grüne, Für Innsbruck, SPÖ und ÖVP geraten sich laufend – in unterschiedlichsten Konstellationen – in die Haare. Für eine neue Zerreißprobe in der Koalition sorgt nun die grüne Verkehrspolitik. Die von den Grünen veranlasste Verbreiterung des Gehwegs im Stadtteil St. Nikolaus soll im kommenden Gemeinderat Ende Juni gekippt werden.