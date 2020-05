Corona macht Unterführung in Prutz Dampf

Prutz – Sie kommt also doch – später als ursprünglich geplant, aber früher als zuletzt befürchtet. Die Corona-Krise gibt der Unterführung in Prutz Rückenwind. Das Großprojekt an der Reschenstraße wird ab Mitte 2021 gebaut – das verkündete Landeshauptmann Günther Platter gestern bei einem Lokalaugenschein.