Überraschender Rücktritt nach Querelen mit der Stadtbaumeisterin

Kufstein – „Meine Zusammenarbeit als Obmann des Bauausschusses mit dem Bauamt, insbesondere mit der Frau Stadtbaumeisterin, verschlechterte sich in den vergangenen Monaten exponentiell.“ Mit diesen Worten leitete Gemeinderat Harald Acherer (Parteifreie) am Mittwochabend nach einem viereinhalbstündigen Sitzungsmarathon seine Rede ein, an dessen Ende er seinen sofortigen Rücktritt als Bauausschussobmann bekannt gab. Seine Arbeit sei passiv und aktiv sukzessive behindert worden, so sein Vorwurf.