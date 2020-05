Sisi-Ausstellungen in Marchfeldschlössern

Mit Corona-Verspätung sind am 15. Mai die Ausstellungen „Sisi - Mensch & Majestät“ in Schloss Niederweiden und „Sisis Sohn Rudolf“ in Schloss Hof eröffnet worden. Geschäftsführer Klaus Panholzer gab am Donnerstag seiner Freude Ausdruck, die Schauen endlich zeigen zu dürfen. „Sisi - Mensch & Majestät“ präsentiert viele bisher unveröffentlichte Gegenstände der Kaiserin.