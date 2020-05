Lösung für Pflegerinnen: „Sie war dann zwölf Wochen hier“

Rund 1800 Personen sind in Tirol auf Betreuung rund um die Uhr angewiesen. Die Pflegerinnen kommen fast durchwegs aus Osteuropa. Meist wechseln sie in einem Turnus von zwei bis vier Wochen. Nach dem europaweiten Corona-Lockdown läuft dieser Austausch nun wieder an. Dennoch bleiben Fragen offen, vor allem im Zusammenhang mit den notwendigen Tests für die Frauen.

Dabei gibt es für Tests auch ein Angebot des Landes. Wer ins Land kommt, kann sich im früheren Stift Fiecht in Vomp testen lassen. Mit einigen Tagen Abstand ist ein zweiter Test am Arbeitsort möglich. Dieses Angebot wird auch angenommen. Bis gestern waren es rund 120 Betreuerinnen, vornehmlich aus Bulgarien und Rumänien.

Sie können jetzt wieder mit Kleinbussen in ihre Heimat und zurück fahren. Die extra für Pflegerinnen geschaffene Zugverbindung zwischen Rumänien und Österreich mit Teststation in einem Hotel am Flughafen Wien-Schwechat war für Vermittlungsagenturen und Familien in Tirol kaum ein Thema. „Zu teuer“, hieß es. Insgesamt kamen mit sechs Korridorzügen 1600 Betreuerinnen nach Österreich. Weitere Züge sind nicht geplant.