Leere Zettel abgegeben: Regeln für Matura werden angepasst

Innsbruck, Wien – Dass sich die heurige Maturanote zu gleichen Teilen aus der Note im Zeugnis und der schriftlichen Klausur in dem Fach zusammensetzt, haben bei der jüngsten Deutsch-Matura am Montag 30 Schülerinnen und Schüler für sich genutzt und leere Zettel abgegeben. Schließlich kann man heuer nicht mehr durchfallen, wenn man in dem Fach im Zeugnis zumindest einen Dreier hat.