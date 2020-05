Edtstadler und Schallenberg am Westbalkan unterwegs

Europaministerin Karoline Edtstadler und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) haben am Donnerstag den Westbalkan besucht. In Albanien betonte Edtstadler die Unterstützung Österreichs bei der Annäherung des Landes an die EU. In Serbien ging es dann um die angebliche Annäherung an China. „Alle in Europa reden davon, aber das ist eine Lüge“, erklärte Außenminister Ivica Dačić.

„Wir wollen Albanien eine glaubwürdige Perspektive eröffnen, die Bevölkerung hat es verdient, ernst genommen zu werden“, hatte Edtstadler bei ihrem Stopp in Tirana unterstrichen. Mit der Entscheidung, Beitrittsgespräche mit Albanien führen zu wollen, habe die EU einen wichtigen Schritt gesetzt, so die Europaministerin nach einem Gespräch mit dem amtierenden Außenminister Albaniens, Gent Cakaj, am Flughafen der albanischen Hauptstadt. Nun gelte es, Fortschritte bei den von der EU geforderten Reformen in den Bereichen Justiz, Verfassungswesen oder bei Mediengesetzen zu erzielen. Dann könnte es im Frühjahr 2021 zu einer ersten Konferenz kommen.

Schallenberg verwies auf die aktuelle Coronakrise und freute sich über das „warme Willkommen ohne Umarmung.“ Die albanische Regierung mache bei der Bekämpfung der Pandemie „einen großartigen Job“. Österreich werde immer auf der Seite Albaniens stehen. Dass der erste Besuch seit Ausbruch der Coronakrise hierher und in andere Balkanstaaten führe, sei auch ein Zeichen „aktiver Solidarität“.

Cakaj dankte für die Unterstützung in der Coronakrise, erinnerte aber auch daran, dass Österreich („Es handelt sich auch um den Top-Investor in Albanien“) als eines der ersten Länder nach dem Erdbeben vom 26. November 2019 (51 Tote und über 900 Verletzte) Hilfe geleistet habe. Insgesamt wurde dafür eine Million Euro aus Wien zugesagt.

TT-ePaper gratis testen und 5 x 1.000 € Geburtstagsgeld gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Bezüglich der EU-Perspektiven Albaniens versprach Cakay, man wolle alle Verpflichtungen erfüllen und beispielsweise demnächst eine Wahlrechtsreform angehen. Der 29-jährige Gent Cakay ist gebürtiger Kosovare. Er gilt als „amtierender“ Außenminister, formell hat das Amt Albaniens Regierungschef Edi Rama inne.

Beim Stopp der beiden ÖVP-Minister stellten dann Außenminister Dačić und die serbische EU-Ministerin Jadranka Joksimović in Abrede, dass sich ihr Land zunehmend an China annähere. „Alle in Europa reden davon, aber das ist eine Lüge“, erklärte Dačić. Politisch gehe der Weg in Richtung EU. „Die EU ist unser Freund, Österreich ist unser Freund und China ist unser Freund“. Wenn man sich zudem den „Austausch“ ansehe, den Österreich mit China pflege, habe Serbien nur „einen kleinen Teil“ davon, konnte sich Dačić einen Seitenhieb nicht verkneifen.

Dass Serbien zu Beginn der Coronavirus-Pandemie Hilfe aus China angenommen habe, sei auch dadurch begründet gewesen, dass gewisse medizinische Hilfsmittel, etwa Beatmungsgeräte, auf anderen Wegen nicht verfügbar gewesen seien. China habe zudem Hunderten anderen Ländern auch geholfen, betonte Dačić.

Joksimović assistierte, dass Serbien etwa auch aus Russland und Norwegen Hilfer erhalten und seinerseits beispielsweise Italien mit Schutzmasken unterstützt habe. Das sei in Krisenzeiten eben so. „Man nimmt Hilfe, von wem man kann, und gibt, wem man kann“, sagte die Ministerin. Es mache keinen Sinn, daraus ein geopolitisches Thema zu machen.