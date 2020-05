Bundesligisten stimmten für fünf Wechsel

Einen Tag nach den Zweitligisten haben sich auch die zwölf österreichischen Fußball-Bundesligisten für fünf Wechsel pro Spiel und Mannschaft in der restlichen Saison ausgesprochen. Die Entscheidung auf der Clubkonferenz am Donnerstag sei „fast einstimmig“ gefallen, hieß es in einer Liga-Aussendung. Benötigt wird noch die Zustimmung des ÖFB-Präsidiums, was aber nur als Formalakt gilt.