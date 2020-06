Mazda6 Sport Combi: Ein unterschätzter Allrounder

Innsbruck – In den guten alten Vor-Corona-Zeiten – sie sind erst ein paar Wochen her – hat es Mazda nicht verschwiegen, dass hierzulande gut die Hälfte des Markenabsatzes auf eine Karosserieversion zurückzuführen ist: auf Sport Utility Vehicles. Den Rest teilen sich Klein- und Kompaktwagen (Mazda2 und Mazda3) sowie der Nischen-Bestseller MX-5 und der bald zur Nische verkommende Mittelklasse-Vertreter Mazda6. Der war einst, insbesondere als Limousine, das wahre und stolze Flaggschiff des japanischen Labels, nun muss er eher aufpassen, nicht zum Ladenhüter zu verkommen. Das liegt keinesfalls an einem Mangel an Qualitäten des Fahrzeugs – zu diesen kommen wir ohnehin später – sondern am Markt. Der verlangt ganz offensichtlich immer mehr nach aufgebocktem Fahrbaren, also nach hoher Sitzposition und vermeintlich viel Übersicht, am besten garniert mit einer scharfen Optik.