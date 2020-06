BMW 4er Coupés: Der perfektionierte Nachfolger des Abtrünnigen

Salzburg – Mit neuen Dimensionen und Proportionen wird der Nachfolger des 4er Coupés von BMW ab Herbst im Handel sein: In der Länge kann der elegante Abkömmling der Mittelklasse-3er-Reihe um 128 auf 4768 Millimeter zulegen, in der Breite beträgt der Zuwachs 27 mm (auf 1852 mm). Der Radstand dehnt sich um 41 auf 2851 mm aus, bei der Höhe gibt es einen Zugewinn um sechs auf 1383 mm. In vielerlei Hinsicht weicht der 4er von seinem Bruder (3er) ab – so ist der konventioneller gezeichnete Viertürer beispielsweise 57 Millimeter höher. Da der Zweitürer zudem mit einer gespannteren Dachlinie das Auge erfreut, kann er sich athletischer offenbaren. Eine solche signalisiert auch der komplett neu gestaltete Kühlergrill mit einer eigenwilligen Interpretation der Doppelniere, die sich weit nach unten streckt.