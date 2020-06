Edelmetallhändler sieht Gold weiter im Rekordflug

Innsbruck –„Die Kunden standen Schlange vor unseren Filialen, auch in Innsbruck“, erzählt Rudolf Brenner, Geschäftsführer und Mehrheitseigentümer des Edelmetallhändlers Philoro, von den Tagen vor dem Shutdown. Auch Italiener und Deutsche wollten sich noch mit Gold eindecken, kurz bevor die Grenzen geschlossen wurden. Denn Philoro hatte im Gegensatz zu anderen laut Brenner Ware wie Goldbarren und Goldmünzen lagernd.

Zwar war der Goldpreis kurz nach dem Ausbruch der Pandemie eingebrochen, da Investoren Liquidität brauchten, doch der Edelmetallpreis hat sich dann relativ schnell wieder erholt. „Derzeit erleben wir eine Gold-Rallye. In 50 Währungen, auch in Euro, ist der Preis des Edelmetalls derzeit in der Nähe des 7-Jahres-Hochs von 1634 Euro“, schildert Brenner.