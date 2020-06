Gegen Krisenkoller hilft der Kochlöffel: Wenn Stars Gas am Herd geben

Von Jasmine Hrdina

Los Angeles – Man will es ja kaum glauben, aber selbst Weltstars knurrt ab und zu der Magen und auch ihr inneres Krümelmonster will mit Kuchen gefüttert werden. Noch realitätsferner scheint der Gedanke, dass die millionenschweren Promis dann selber den Kochlöffel schwingen – doch es ist wahr. Von Oprah Winfrey bis Dwayne „The Rock“ Johnson teilen die Stars und Sternchen ihre Küchenkünste gerne auf Instagram. In Corona-Zeiten scheinen sie dazu besonders motiviert zu sein. „Wenn du so stolz auf deine süßen Brötchen bist, dass du sie im Internet postest“, spaßt Sängerin und Teenie-Idol Taylor Swift („Shake it off“) und präsentiert ein Foto ihrer hausgemachten Zimtschnecken mit Zuckerglasur auf Instagram.

Taylor Swift spart bei ihren Zimtschnecken nicht an Kalorien. © Instagram

Was bleibt einem auch anderes übrig, als selbst Hand anzulegen, wenn der „Dealer“ deines Vertrauens wie vielerorts in den USA noch geschlossen hat? Eine leichte Abhängigkeit von den dort äußerst beliebten Churros zeichnet sich bei Kim Kardashian ab. Sie dankte dem Disney-Konzern sogar öffentlich dafür, das Originalrezept der süßen krapfenartigen Schlangen, wie sie in den Vergnügungsparks verkauft werden, preisgegeben zu haben (Neugierig? Das Rezept gibt’s in der Infobox).

😋 So gelingen die Churros wie in den Disney-Parks Zutaten: 1 Tasse Wasser, 8 Esslöffel Butter, 1/4 Teelöffel Salz, 3/4 Teelöffel Zimt, 1 1/4 Tassen Mehl, 3 Eier, 1 1/2 Tassen Öl, 1/2 Tasse Zucker Zubereitung: Wasser, Butter, Salz und 1/4 Teelöffel Zimt in einem kleinen Topf vermengen und bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen. Hitze reduzieren, Mehl langsam unter ständigem Rühren unterheben, bis sich eine Teigmasse bildet. Topf vom Herd nehmen und fünf bis sieben Minuten rasten lassen. Eier nacheinander beimengen und beiseite stellen. Das Öl in einem Topf oder einer höheren Pfanne erhitzen. Den Teig in einen Spritzbeutel mit sternförmiger Spitze füllen. Als ca. drei Zentimeter lange Streifen ins heiße Öl drücken (mit Messer abtrennen). Churros goldig-braun frittieren, herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Zucker und 1/2 Teelöffel Zimt in einer Schüssel mixen. Churros darin wälzen. Auf einem Teller anrichten und servieren. Tipp: Die Amerikaner lieben es, ihre Churros in flüssige Schokolade oder Fruchtdip zu tauchen

Sogar die bekennende Nicht-Köchin Victoria Beckham wagte sich dieser Tage an das Experiment Tomatensauce – ob dieses ebenso „spicy“ (würzig) war wie die Karriere des Ex-Spice-Girls, wissen nur Ehemann und Ex-Fußballprofi David Beckham und ihre vier Kinder Harper, Brooklyn, Romeo und Cruz .

Modern-Family-Star Sofia Vergara (6) entpuppt sich als Naschkatze mit Vorliebe für Kuchen. © Instagram

Aushelfen könnte da Supermodel und Ehefrau von Musiker John Legend („All of me“) Chrissy Teigen. Das Model liebt es, am Herd zu stehen und hat neben einem Kochbuch sogar eine eigene Geschirr-Serie auf den Markt gebracht. Ihre gebratenen Hühnchenstreifen scheinen der Knaller zu sein. In einer Instagram-Story zeigt Teigen ihre Familie beim Picknick im Garten. „Schmeckt’s?“, fragt die zweifache Mutter Sohn Miles und Tochter Luna. „Yum“, antworten die Kids mit vollem Mund und mampfen weiter vor sich hin.

John Legend genießt mit Sohn Miles und Tochter Luna die würzigen Hähnchenstreifen von Ehefrau Chrissy Teigen. © Instagram/ Chrissy Teigen

Aber Moment mal! So rank und schlank wie die meisten Stars sind, kann das mit dem Schlemmen doch nicht stimmen. Ordentlich zulangen – ja, aber bitte gesund! Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow kredenzte eine Variation von Hühnchenbrust mit gebratenem Gemüse. Ihren Fans auf Ins­tagram verriet sie sogar das Rezept: Zucchini und Spargel in mundgerechte Stücke schneiden, in Olivenöl, Salz und Pfeffer marinieren und mit den Hühnerbruststückchen anbraten. Paprika angrillen und stückeln, auf Salatblätter und Frühlingszwiebel betten, mit Basilikum verfeinern. Nach Belieben mit Marinade anmachen. Mampf!

Gwyneth Paltrow serviert lieber Hühnchen mit Gemüse. © Instagram

Sängerin Avril Lavigne („Head above water“, „Complicated“, „Sk8ter Boy“) setzt für einen gesunden Snack auf gekochte Artischocken mit einem Dip aus griechischem Joghurt, Knoblauch, Zitronensaft, Olivenöl, frischer Petersilie und Salz. Der Strunk der Artischocke kommt dabei ebenso in den Dip – nichts wird verschwendet.

Aquaman-Star Amber Head ist von ihrer neuen Pfanne ganz begeistert und kann gar nicht mehr aufhören, neue Gerichte auszuprobieren. © Instagram

Während Scrubs-Hauptdarsteller Zach Braff das Backen von Sauerteigbrot für sich entdeckt, schmiert sich Supermodel Winnie Harlow ein Brioche-Brötchen mit Käse und Essiggurken.

Oben-ohne-Backen: Der Trend der Gay-Influencer-Community ist zum Anbeißen. © Instagram