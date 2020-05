14 afghanische Grenzsoldaten bei Taliban-Angriff getötet

Wenige Tage nach einer dreitägigen Feuerpause sind in Afghanistan mindestens 14 Grenzsoldaten getötet worden. Sie starben bei einem Angriff der Taliban auf einen Kontrollposten in der östlichen Provinz Paktia am Donnerstagabend, wie das Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte. In der Provinz Zabul soll die afghanische Luftwaffe laut Provinzpolitikern Stellungen der Taliban bombardiert haben.