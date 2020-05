ÖH-Vorsitz an Uni Wien wird neu gewählt

Der Vorsitz der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) an der Universität Wien wird Ende Juni neu gewählt. Nach dem Platzen der Koalition zwischen Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ), Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) und dem kommunistischen KSV-Lili sowie einer Abstimmungsniederlage kündigte die Vorsitzende Jasmin Chalendi (VSStÖ) Donnerstag Nacht ihren Rücktritt an.

Die Hintergründe des Zerwürfnisses schildern die einzelnen Fraktionen unterschiedlich. Endgültiger Auslöser des Koalitions-Aus war dann ein Streit um den Sozialtopf der ÖH, den der VSStÖ vor dem Hintergrund der Coronakrise um 500.000 Euro aufstocken wollte, die anderen Fraktionen dagegen nur in einem geringeren Ausmaß.

Dazu kamen dann noch in der Universitätsvertretungs-Sitzung am Donnerstag ausgetragene koalitionsinterne Streitigkeiten um ein vom VSStÖ vorgelegtes neues Arbeitsübereinkommen, das unter anderem statt des im ursprünglichen Koalitionsvertrag vorgesehenen Vorsitzwechsels den Verbleib Chalendis an der Spitze vorgesehen hätte, sowie um gesperrte Social-Media-Zugänge. Statt den üblichen Diskussionen zwischen Vorsitz- und Oppositionsfraktionen diskutierten hauptsächlich die Koalitionspartner miteinander, während die oppositionelle VP-nahe AktionsGemeinschaft (AG) sich demonstrativ mit Popcorn ausstattete und dabei zusah.