Freundin bei Graz mit Umbringen bedroht

Ein offenkundig betrunkener Mann (56) ist am Donnerstagabend in Hitzendorf bei Graz festgenommen worden, weil er seine Freundin mit dem Umbringen bedroht hatte. Weil auf ihn eine Waffe registriert war, wurde das Einsatzkommando Cobra gerufen. Als dieses den Mann festnahm, brach er plötzlich zusammen. Er wurde ins LKH Graz gebracht, die Frau blieb unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.