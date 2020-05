Italiener bestreitet Sprengung von Bankomat in Vomp

Innsbruck –In der Nacht zum 14. August flog ein Bankomat in Vomp in die Luft. Das Werk von Dieben, die den Geldautomaten mit Sprengstoff zur Explosion gebracht hatten. Im Herbst konnte die Polizei zwei Verdächtige aus Italien bzw. Rumänien ausforschen. Am Freitag musste sich ein Beschuldigter am Innsbrucker Landesgericht für den schweren Diebstahl verantworten. Der 48-Jährige beteuerte allerdings seine Unschuld – mit dem 100.000-Euro-Coup habe er nichts zu tun.

Allerdings gab eine Polizistin als Zeugin an, den Italiener und den Rumänen bereits vier Tage vor dem Coup in Vomp gesehen zu haben. Offenbar wollten die Männer den Bankomaten auskundschaften. Der Italiener beteuerte allerdings, an dem Tag in seinem Heimatort gearbeitet zu haben. Als Beweis bot er den Versicherungschip an seinem Wagen an, der alle Fahrten registriert.