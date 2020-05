Straftat gutgeheißen: Innsbrucker Gemeinderat Depaoli muss zahlen

Innsbruck –Gerald Depaoli, Innsbrucks vielleicht bekanntester Gemeinderat, muss zahlen. Zumindest, wenn es nach dem Landesgericht geht – der Mühlauer wurde am Freitag zu 2000 Euro Strafe (die Hälfte bedingt) verurteilt. Weil er eine Straftat in einem seiner Internet-Videos gutgeheißen habe. Depaoli hat bereits Rechtsmittel gegen die Entscheidung angekündigt.

Der Auslöser für die Verhandlung liegt sieben Monate zurück. Er habe Mitte November von der „Geschmacklosigkeit im Waltherpark in der Nähe des Kinderspielplatzes“ erfahren, schilderte der 56-Jährige im Gerichtssaal die Vorgeschichte. Bei der „Geschmacklosigkeit“ handelte es sich um eine Puppe aus Pappmaché mit einem Strick um den Hals. Ein Werk des Künstlers und Tierschutzaktivisten Chris Moser mit dem Titel „Kapitalismus tötet“. Aber auch ein Werk, das nach Ansicht Depaolis „die Kinder am nahen Spielplatz und die alten Leute verschreckt“.

Als der Gemeinderat am nächsten Tag mit seinem Kamerateam anrückte, „um auf den Missstand aufmerksam zu machen“, lag die Skulptur bereits im Inn. Für das damalige Mitglied des Kulturausschusses der Anlass, sich via Video zu bedanken. Und zwar bei „demjenigen (bis heute unbekannten Täter; Anm.), der die Puppe gepackt hat und da in den Inn geschmissen hat“, ließ Depaoli sein Facebook-Publikum wissen: „Alle Achtung, dass einer die Courage hat zu sagen, mit diesem Multi-Kulti-Klumpert können wir nicht umgehen und das gehört schleunigst weg – Gott sei Dank liegt’s da drein ...“