Pflegezentrum Mieming ist „voll auf Schiene“

Christian Nigg von der WE (Wohnungseigentum) fungiert als „Betreuungsunternehmen, welches für die bautechnische Abwicklung“ verantwortlich zeichnet: „Es werden 22 neue Wohneinheiten in Holzriegelbautechnik entstehen. Weiters verbindet ein Brückengebäude den Neubau mit dem Bestand, was sowohl optisch als auch architektonisch von Vorteil ist. Trotz Corona halten sich die Bauverzögerungen stark in Grenzen. Wir liegen nur geringe Zeit hinter dem ursprünglichen Bauzeitplan und hoffen, mit ein wenig Glück die verlorenen Tag wieder einholen zu können. Wenn alles glattgeht, kann der geplante Fertigstellungstermin mit Oktober dieses Jahres sogar eingehalten werden.“