Streit um St. Nikolaus erreicht in Innsbruck eine neue Dimensionen

Innsbruck –Die Diskussion um die Verbreiterung des Gehsteigs in St. Nikolaus scheint zu einem politischen Stellvertreterkrieg zu verkommen. Wie berichtet, hat die ÖVP am Donnerstag in einer Aussendung verkündet, dass dank eines Schulterschlusses von ÖVP, FPÖ, Für Innsbruck, SPÖ und Gerechtes Innsbruck die von den Grünen gesetzte Maßnahme in der Innstraße gekippt werde. Nur: Für Innsbruck und SPÖ wollten davon nichts wissen und tadeln die ÖVP für ihr Vorpreschen – das sei ohne Abstimmung erfolgt.