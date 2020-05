Landeck –„Ich gehe jetzt nach Grins zum Elternhaus Rasen mähen“, erklärte Wolfgang Jörg gestern Nachmittag telefonisch. „Man braucht sich jetzt nicht mehr so sehr hetzen. Ich kann etwas mehr Zeit mit meiner Familie verbringen.“ Zwei Wochen ist es her, dass er als Landecker Bürgermeister im Gemeinderat seinen Rücktritt erklärte – wohl auch schon in schriftlicher Form, allerdings mit eine­r Frist bis 31. Mai versehen.