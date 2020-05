500.000 Euro für das Wellenbecken im Wörgler Wave

Wörgl –Um die Stillstandszeit bei der Wörgler Wasserwelt aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation zu nützen, stellte Bürgermeisterin Hedi Wechner (Liste Hedi Wechner) in der jüngsten Gemeinderatssitzung den Antrag für eine Sofortsanierung des Wellenbeckens. Die Arbeiten hätten voraussichtlich erst in einem Jahr stattfinden sollen und hätten aufgrund der exponierten Lage und der lärmintensiven Tätigkeiten einen längeren Stillstand des Gesamtbetriebes bedingt, heißt es im Bericht. So komme es bei der Generalsanierung zu einer kürzeren Stillstandszeit. Die Gesamtkosten von 500.000 Euro werden von der Stadt (100.000 Euro), dem TVB Ferienregion Hohe Salve (50.000 Euro) und den Stadtwerken (350.000 Euro) übernommen.