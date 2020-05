Bank-Austria-Vorstand Wendler: „Tirol droht Minus von 12 Prozent“

Innsbruck, Wien –In den letzten 20 Jahren ist Tirols Wirtschaft meistens stärker gewachsen als der Österreich-Schnitt. In der Corona-Krise ist Tirol als das führende Tourismus-Bundesland aber am stärksten betroffen, sagt UniCredit-Bank-Austria-Vorstand Susanne Wendler. Im Vorjahr sei die Wirtschaft in Tirol und Österreich um je 1,6 Prozent gewachsen, heuer drohe in Österreich ein Minus von 9 Prozent und in Tirol sogar von 12 Prozent. Die Arbeitslosenquote in Tirol wird sich laut der Prognose übers Gesamtjahr von 4,5 auf 9,5 Prozent mehr als verdoppeln (im April waren es sogar 12,8 Prozent), so Wendler.