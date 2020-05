Kulturstaatssekretärin Andrea Maye: Premiere mit Seitenhieb

Wien –Seit zehn Tagen im Amt, wird die neue Kulturstaatssekretärin Andrea Maye­r mit Lob überhäuft, fast ausnahmslos. Die anerkannte Kulturfachfrau drückt ordentlich aufs Tempo. Kultur ist durch eine neue Verordnung seit gestern ansatzweise wieder vor Publikum möglich, es gibt finanzielle Rückendeckung für die Filmbranche und einen Sonderfonds für die infolge des Lockdowns in Not geratene freischaffende Szene. Das ergibt eine Bilanz, die sich „sehen lassen kann“, wie die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer gestern im Parlament anerkennend in Richtung Mayer frohlockte.