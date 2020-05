Frühling 2020 unter den 15 trockensten der Messgeschichte

Typisch für einen Frühling, pendelte er zwischen strengem Frost und „Sommerhitze“: Am kältesten unterhalb von 1.000 Metern Seehöhe war es mit minus zwölf Grad am 31. März in Bad Bleiberg in Kärnten. Der höchste Wert wurde am 23. Mai mit 32,2 Grad an der ZAMG-Wetterstation im Tiroler Imst gemessen. Generell lagen die Temperaturen im Tiefland um 0,8 Grad über dem vieljährigen Mittel, auf den Bergen um 1,1 Grad. „Sommertage“ mit über 25 Grad waren heuer etwas seltener, vor allem durch den relativ kühlen Mai.