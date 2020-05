30 Migranten bei mutmaßlichem Racheakt in Libyen getötet

Hilfsorganisationen beklagen den Tod von 30 Migranten bei einem mutmaßlichen Racheakt in einer libyschen Kleinstadt. Die Tat sei ein weiterer „entsetzlicher Grund“, warum Libyen nicht sicher sei, erklärte Ärzte ohne Grenzen (Medecins Sans Frontieres/MSF) am Freitag auf Twitter. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) forderte eine Untersuchung der lokalen Behörden.

„Dieses sinnlose Verbrechen ist eine düstere Erinnerung an den Horror, den Migranten durch Schmuggler und Menschenhändler in Libyen erleiden müssen“, erklärte der IOM-Leiter in dem nordafrikanischen Land, Federico Soda. Nach Angaben der international anerkannten Regierung in Libyen handelte es sich bei der Tat um Rache für die Tötung eines Mannes, der in Menschenschmuggel verstrickt gewesen sein soll. Demnach töteten Angehörige des Mannes in der Wüstenstadt Mizda 26 Migranten aus Bangladesch und vier aus afrikanischen Staaten. Elf weitere Migranten seien verletzt worden, hieß es. Die Täter würden gesucht.