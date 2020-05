Wer waren die Einflüsterer: Abrechnung mit Ischgl im Nationalrat

Wien, Innsbruck –Vorweg: Der Nationalrat richtet zumindest vorerst keinen Untersuchungsausschuss zum Vorgehen der Bundesregierung in der Corona-Krise ein. Zwar unterstützte gestern die SPÖ einen entsprechenden Antrag der FPÖ. Weil es mit dem Ibiza-Ausschuss aber bereits ein von einer Minderheit gefordertes Kontrollgremium gibt, reichte das nicht. Die Mehrheit von ÖVP und Grüne­n (sowie die NEOS) lehnte den U-Ausschuss ab.

Susanne Fürst (FPÖ) wollt­e in einem U-Ausschuss die „verheerenden Folgen“ des Lockdowns für Familien, Rechtsstaat und Unternehmen prüfen lassen. Sie bezweifelt, dass die harten Maßnahmen Mitte März notwendig gewesen wären: „Was waren die Grundlagen für den Shutdown? Was ist mit der Alternativlosigkeit? Was ist mit der Verhältnismäßigkeit?“