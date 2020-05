Erster Ansturm blieb aus: Verhaltener Start in die Tiroler Badesaison

Innsbruck –Dunkle Wolken über der Innsbrucker Nordkette und ein kühler Wind, der durch die Stadt pfeift. Der verspätete Auftakt in die diesjährige Freibäder-Saison hätte sich wohl ein besseres Wetter verdient. Am frühen Freitagnachmittag lässt sich schließlich doch noch die Sonne über Tirols Landeshauptstadt blicken und am Baggersee wagen sich die drei Freundinnen und Sportschwimmerinnen Theresa Danzer, Miriam Langhofer und Sara Plattner ins Wasser.