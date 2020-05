Budget mit Koalitionsmehrheit im Nationalrat durch

Der Nationalrat hat am Freitag im zweiten Anlauf das Budget beschlossen. Zustimmung kam nur von ÖVP und Grünen. Eigentlich hätte der Haushaltsentwurf schon Donnerstagabend verabschiedet werden sollen. Wegen eines gröberen Zahlenfehlers war die Schlussabstimmung aber über Nacht vertagt worden. Ebenfalls beschlossen wurde am Freitag ein Hilfsfonds für Non-Profit-Organisationen.

Seitens der Freiheitlichen beklagte Ex-Staatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) in der Debatte noch einmal, dass Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) schlicht ein „falsches Budget“ vorliege und dass das dargebotene Zahlenwerk eine „Frechheit“ sei, seien doch nicht einmal die Einnahmenannahmen nach der Coronakrise angepasst worden. Ähnlich NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger, die von einer Missachtung des Parlaments sprach.

Am Freitag weiters beschlossen wurde ein Hilfsfonds für Non-Profit-Organisationen. Mit dem 20. COVID-19-Gesetz wird ein Unterstützungsfonds geschaffen, für den Mittel in der Höhe von 700 Mio. Euro aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds bereitgestellt werden. Das Gesetz bekam Unterstützung von allen Fraktionen außer der FPÖ. Ihr war die Vorlage zu unkonkret.

Aus den Mitteln profitieren sollen Organisationen aus sämtlichen gemeinnützigen Bereichen von Sport bis Kultur. Explizit im Gesetzesentwurf ausgenommen sind Organisationen, die der Rechnungshofkontrolle unterliegen und für die eine Gebietskörperschaft Finanzierungspflichten hat. Auch politische Parteien können nicht profitieren. Leisten sollen die Organisationen Dienste für gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke. Anträge auf Förderung sind bis spätestens 31. Dezember 2020 möglich. Abgewickelt werden die Hilfen über die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft (AWS). Die Richtlinien zu den Förderungen hat bezüglich der jeweiligen Höhe des Zuschusses das (für Sport und Kultur zuständige) Vizekanzleramt in Absprache mit dem Tourismusministerium zu erstellen.

Der erste Anlauf für einen Untersuchungsausschuss zur Coronakrise scheiterte unterdessen. Der Antrag der Freiheitlichen fand nur Zustimmung der SPÖ. Die FPÖ-Abgeordnete Susanne Fürst wollte in einem U-Ausschuss die „verheerenden Folgen“ der Maßnahmen der Regierung für Familien, Rechtsstaat und Unternehmen prüfen lassen. Längst überfällig wäre es, sich mit dem Prozess der Entscheidungsfindung auseinanderzusetzen.

Die Koalition schmetterte den Wunsch der zwei Oppositionsparteien ab. Die Grünen-Mandatarin Eva Blimlinger verteidigte das Vorgehen der Regierung. Es sei besser gewesen vorsichtig zu sein, als wie in New York Massengräber zu haben. VP-Mandatar Andreas Ottenschläger erinnerte die FPÖ daran, als erste selbst einen Lockdown gefordert zu haben. Jedenfalls zu diesem Zeitpunkt brauche es keinen U-Ausschuss. Das sehen wohl auch die NEOS so, verweigerten sie doch dem blauen Antrag ihre Zustimmung.