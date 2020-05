Verlängerung von Teamchef Foda bis zumindest Ende 2021

Sollte das Ticket für die Endrunde im November und Dezember 2022 in Katar gelöst würden, würde der Kontrakt um ein weiteres Jahr prolongiert werden. Die Verlängerung des Arbeitspapiers, das am 31. Juli ausgelaufen wäre, hatte sich seit Monaten abgezeichnet.

Foda meinte in einer ÖFB-Aussendung zu seiner Vertragsverlängerung: „Wir haben sehr gute Gespräche geführt und es war schnell klar, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen wollen. Wir haben eine sehr gute Vertrauensbasis aufgebaut, das hat sich gerade in der schwierigen Phase zu Beginn der EM-Qualifikation gezeigt. Ich habe eine tolle Mannschaft und die Arbeit beim ÖFB bereitet mir viel Freude. Ich freue mich, wenn ich mein Team im Herbst endlich wieder um mich habe.“

Derzeit befinden sich Foda und die Nationalmannschaft mitten in der Corona-Pause. Das 0:1 in der EM-Qualifikation am 19. November 2019 in Riga gegen Lettland war das bisher letzte Länderspiel. Neben der EURO wurden auch die Testspiele im März gegen Wales und die Türkei sowie die Partien im Juni gegen England und Tschechien verschoben.