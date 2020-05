Uffizien-Direktor will Sakralkunst an Kirche zurückgeben

Eike Schmidt, bis zu seinem Rückzug vorrübergehend designierter Direktor des Kunsthistorischen Museums Wien und weiterhin Direktor der Uffizien in Florenz, hat eine Rückgabe sakraler Kunstwerke aus den Museen Italiens an Kirchen gefordert. In zahlreichen Sammlungen befänden sich Altarbilder und Gemälde, die einst für geistliche Räume geschaffen worden seien, so Schmidt laut Kathpress.