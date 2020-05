Autor Alfred Kolleritsch gestorben

Der Autor und Herausgeber der Literaturzeitschrift „manuskripte“, Alfred Kolleritsch, ist am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben. Dies bestätigte der APA sein Verlag Droschl. Kollertisch galt als Mitbegründer des Grazer Forum Stadtpark als eine der zentralen Figuren des österreichischen Literaturbetriebs des 20. Jahrhunderts.

Geboren wurde Alfred Kolleritsch am 16. Februar 1931 in Brunnsee in der Südsteiermark. 1960 wurde das Forum Stadtpark eröffnet, gleichzeitig erschien die erste Nummer der Zeitschrift „manuskripte“. Ab dem zweiten Heft fungierte Kolleritsch als alleiniger Herausgeber. Er förderte viele junge Autoren, die nicht zuletzt durch ihn zu den bedeutendsten Literaten der Gegenwart wurden.