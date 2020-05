Salzburg souverän zum 7. Cup-Titel - 5:0 gegen Lustenau

Red Bull Salzburg hat sich am Freitagabend zum 7. Mal in der Club-Geschichte den ÖFB-Cup-Titel geholt. Die Truppe von Chefcoach Jesse Marsch setzte sich im Endspiel in Klagenfurt gegen Zweitligist Austria Lustenau ohne Mühe mit 5:0 durch. Die Partie war der Auftakt im österreichischen Fußball nach der mehr als zweimonatigen Corona-Pause und musste aufgrund der Pandemie ohne Zuschauer stattfinden.