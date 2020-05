Polnischer Schriftsteller Jerzy Pilch gestorben

Der polnische Schriftsteller Jerzy Pilch ist am Freitag in Kielce im Alter von 67 Jahren gestorben. Das bestätigten seine Frau und das Museum für Literatur in Warschau. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Der zeitgenössische Schriftsteller schrieb zahlreiche Romane und Theaterstücke. Zu seinen bekanntesten Werken zählen „Mein erster Selbstmord“, „Zum starken Engel“ und „Tausend stille Städte“.