Ibiza-U-Ausschuss: Ouvertüre mit „Hauptdarstellern“

Freilich waren die beiden in dem heimlich auf der spanischen Mittelmeerinsel im Juli 2017 aufgenommenen Video Stars wider Willen. Parlierten sie doch nicht nur freimütig mit einer vermeintlichen russischen Investorin über Staatsaufträge, sondern auch über die Möglichkeit von Spenden am Rechnungshof vorbei oder die Übernahme der „Kronen-Zeitung“. Als der Film dann knapp zwei Jahre später, am 17. Mai 2019, via „Spiegel“ und „SZ“ den Weg an die Öffentlichkeit fand, glich das einem Meteoriteneinschlag in der österreichischen Politlandschaft. Dem Ende von Türkis-Blau folgte ein Misstrauensvotum gegen das Übergangskabinett von VP-Kanzler Sebastian Kurz und die anschließende Neuwahl brachte nicht nur einen Absturz der Freiheitlichen, sondern bereitete den Boden für die erste türkis-grüne Bundesregierung.