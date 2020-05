Liga-Chef Ebenbauer hofft auf baldiges Ende der Causa LASK

In der Causa LASK droht der österreichischen Fußball-Bundesliga eine unfreiwillige Verlängerung am Grünen Tisch. Da der Instanzenweg erst Mitte August und damit Wochen nach dem geplanten Liga-Finish beendet sein könnte, fällt möglicherweise das Ständige Neutrale Schiedsgericht die Entscheidung über den Meistertitel und die Verteilung der Europacup-Plätze.

Dieses Szenario würde der Liga-Vorstandsvorsitzende Christian Ebenbauer gerne vermeiden. „Ich hoffe, dass alles unternommen wird, damit das Urteil schnellstmöglich Rechtskraft hat.“ Der LASK zieht wegen seines Sechs-Punkte-Abzugs und der 75.000-Euro-Geldstrafe vor das Protestkomitee, das in zweiter Instanz in etwa vier Wochen entscheidet.

Selbst wenn das Protestkomitee im Sinne der Linzer entscheidet, könnte auf sie noch von anderer Seite Ungemach zukommen: In der ÖFB-Präsidiumssitzung am Freitag wurde nämlich über die Möglichkeit diskutiert, den LASK nicht für die kommende Europacup-Saison zu nennen. Das Ansinnen wurde zumindest vorerst ad acta gelegt, ist aber nicht gänzlich vom Tisch. ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer betonte in diesem Zusammenhang gegenüber der APA: „Der ÖFB hat vollstes Vertrauen in die unabhängigen Gremien der Bundesliga. Zu einem laufenden Verfahren geben wir keine Stellungnahme ab.“