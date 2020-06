Schutzgebietsbetreuer um das Kaisergebirge: Von Beruf Naturbursche

Von Jasmine Hrdina

Kufstein – Jedes Leben ist wertvoll. Davon ist Franz Goller überzeugt. In seinem beruflichen Alltag setzt er sich dafür ein, dass sich Menschen wieder über die Bedeutung jedes noch so kleinen Käfers und jedes noch so unscheinbar wirkenden Grashalms bewusst werden. Als Schutzgebietsbetreuer in Wald und Wiese rund um das Kaisergebirge kennt er die heimische Flora und Fauna – und weiß von so manchem Interessenkonflikt zu berichten.

„Die Natur hat ihre eigene Daseinsberechtigung. Sie ist nicht nur von Bedeutung, wenn wir sie nutzen wollen“, betont der 36-jährige Kufsteiner. Es fehle an Respekt, aber auch an Sensibilität. Viele hätten längst verlernt, die Schönheiten der Natur zu sehen: kleine Insekten, die sich – mit dem perfekten Werkzeug ausgestattet – an selten blühenden Blumen laben; ein Vogel, der bis nach Afrika fliegt und dann ins eigene Dorf zurückkehrt, um ausgerechnet dort zu brüten. „Es gibt nur noch wenige Leute, die eine Artenkenntnis haben“, bedauert der Biologe.

Insektenpopulationen protokollieren gehören zu Gollers beruflichem Alltag. © Goller

Es dauerte, bis Goller zur Erkenntnis kam, dass der Naturschutz seine Berufung ist. Nach seinem Hauptschulabschluss jobbte er sich durch die Arbeitswelt, etwa als Logistiker und Verkäufer. Später machte er die Abendmatura, studierte Biologie in Innsbruck und reiste viel durch die Welt. Im Urwald des 20.000 Kilometer entfernten Costa Rica wurde ihm klar: „Die Natur und all die Erlebnisse, die man dort haben kann – das ist es, wofür ich brenne“, sagt Goller und erinnert sich an jene Nächte tief im Dschungel, die sein Leben veränderten. „Anfangs hatte ich extreme Angst. Bei jedem Rascheln wurde ich nervös.“

Eine fremde Welt, in der man den Weg nicht kennt, voll giftiger Spinnen und Schlangen, mitten in der Dunkelheit. Manche Studierenden verbringen ihre Auslandssemester etwas entspannter. Dann kam der Abend, an dem die Ängste der Begeisterung über die Artenvielfalt wichen. „Jedes Geräusch verleitet mich dazu nachzusehen, was für ein Tier es wohl ist.“ Sein Forscherdrang war geweckt.

Im Urwald von Costa Rica entdeckte der Biologe seinen Forscherdrang. © Goller

Seit 2018 betreut der Landesbedienstete nun die Wälder, Moore und Wiesen der Schwemm in Walchsee, des Kaisergebirges, den Kufsteiner Egelsee und die Maistaller Lacke. Wasserproben nehmen, Tierpopulationen erheben und viele Gespräche führen – so sieht der Alltag aus. Gearbeitet wird zum größten Teil draußen, egal ob die Sonne scheint, oder es wochenlang durchregnet.

Wo menschliche Projekte die Umwelt gefährden, zeigt Goller auf. Wichtiger als wissenschaftliche Fakten sei oft das Feingefühl, erläutert er. Mit dem Vorschlaghammer sei man selten erfolgreich bei Unternehmen, Landwirten und Anrainern. Das liege auch an einem Imageproblem: „Naturschutz wird oft in ein politisches Eck gedrängt.“ Gemeinden und Einwohner für die Bedeutung von Biodiversität – also eine Vielfalt von Lebewesen – zu sensibilisieren, liegt Goller am Herzen, „und ich bin absolut unpolitisch“, betont der vollbärtige Mann mit langer Mähne.

Einem bei Kufstein aus dem Nest gefallenen Kautz rettete er das Leben. © Tengler

Vernichten wir Landschaftsteile, sterben Insektenpopulationen – und damit die Hauptspeise vieler Tiere. Die Nahrungspyramide, an deren Spitze der Mensch thront, beginnt zu bröckeln, fasst Goller es kurz und bündig zusammen. „Es muss ja nicht jeder ein Naturschützer sein. Es fängt schon damit an, seinen Müll wieder mit nach Hause zu nehmen, weniger Fleisch zu essen und öfter auf das Auto zu verzichten.“

Ein ernstes Thema, das nur allzu gern als esoterisch, kindisch oder naives „Hippie-Tum“ abgetan wird. Das habe er auf seinen zahlreichen Vorträgen für Erwachsene erlebt. „Es kommen leider nur die, die sich ohnehin schon für den Erhalt der Natur interessieren“, zeigt er ein weiteres Problem auf.