US-Diözese nach Entschädigung für Missbrauchsopfer insolvent

Die Diözese St. Cloud im US-Staat Minnesota hat sich mit Missbrauchsopfern auf einen Entschädigungsfonds geeinigt. Gleichzeitig will St. Cloud „in naher Zukunft“ Insolvenz anmelden, erklärte die Diözese in dieser Woche laut Kathpress. Insgesamt fließen 22,5 Millionen Dollar (20,2 Mio. Euro) in den Fonds.