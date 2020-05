Italienischer Außenminister startet Europa-Tour

Der italienische Außenminister Luigi Di Maio plant kommende Woche eine Europa-Tour, um für die Grenzöffnung in Richtung Italien zu werben. So kündigte Di Maio am Samstag Besuche in Deutschland, Slowenien und Griechenland an. Mit seiner Tour will Di Maio die EU-Partner dazu bewegen, ihren Bürgern Reisefreiheit in Richtung Italien zu gewähren.